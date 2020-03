Kremldə bir nəfər koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitriy Peskov açıqlama verib. O bildirib ki, virus aşkarlanan şəxs prezident Vladimir Putinlə təmasda olmayıb. Peskovun sözlərinə görə, adminstrasiya virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün bütün zəruri tədbirləri görüb.

Qeyd edək ki, Rusiyada virusa 1036 yoluxma, 4 ölüm faktı qeydə alınıb.

Anar / Metbuat.az

