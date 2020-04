İnsult keçirən anası xəstəxanadan buraxılan "Yuventus"un hücumçusu Kriştiano Ronaldo həkimlərə təşəkkür edib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, futbolçu anası və bacıları ilə İnstaqram-da payladığı şəklə bu şərhi yazıb:

"Anam xəstəxanadan çıxıb və sağalır. Son dərəcədə minnətdaram. Ailənizin və yaxınlarınızın qayğısına qalın".

Milli.Az

