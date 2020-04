Rusiyada koronavirus qurbanlarının sayı 12-yə çatıb.

“Report” “RİA Novosti”yə istindən xəbər verir ki, Sankt-Peterburq şəhərində daha bir nəfər koronavirusdan ölüb.

Məlumata görə, Rusiyanın ikinci böyük şəhərində koronavirus qurbanlarının sayı 2-yə yüksəlib.

Qeyd edək ki, Rusiyada koronavirus daşıyıcılarının rəsmi sayı 1 871 nəfərdir. Onlar ölkənin 71 bölgəsində qeydə alınıblar.

Ən çox yoluxma paytaxt Moskvada müəyyən edilib – 1 226 nəfər.



