Çinin Sıçuan əyalətində meşə yanğını baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, yanğının söndürülməsində iştirak edən 19 yanğınsöndürən həlak olub.

Hadisənin təfərrüatları barədə məlumat verilmir.

Milli.Az

