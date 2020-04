Britaniyalı Robert Ueyton dünyada qoca insan kimi tanınıb.

Bu barədə “Report” Ginnesin “Rekordlar” kitabının saytına istinadən xəbər verir.

Qeyd edilir ki, Ueyton martın 29-da 112 yaşını qeyd edib.



