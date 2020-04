Silahlı Qüvvələrin Yardım Fonduna cari il aprelin 1-dək 109.288.116,60 AZN, 213.577,88 ABŞ dolları, 17.566,0 avro və 5000,0 rubl vəsait daxil olub.

Bu barədə Milli.Az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Silahlı Qüvvələrə Yardım Fondu Azərbaycan Prezidentinin 2002-ci il 17 avqust tarixli Fərmanı ilə yaradılıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.