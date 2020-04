Facebook, İnstagram və WhatsApp-ın işində problemlər yaranıb

Facebook və Instagram sosial şəbəkələrinin, həmçinin WhatsApp messencerinin işində problemlər bir neçə ölkədə müşahidə olunur.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu barədə Downdetector servisinin saytinda bildirilib.

Nasazlıqlar barədə şikayətlər ən çox ABŞ (xüsusilə Nyu-York və Kaliforniya ştatlarında), Meksika, Argentina, Braziliya və Kolumbiyadan da gəlir.

Avropa ölkələrindəki istifadəçilər də problemlər barədə məlumat verirlər. Rusiyada Moskva və Sankt-Peterburq sakinləri problemlə üzləşdilər.

Milli.Az

