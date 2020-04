2 milyarddan çox insanın istifadə etdiyi "Whatsapp" istifadəçilərin yaratdığı informasiya çirkliliyini əngəlləmək üçün radikal bir qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra bir söhbəttə istifadəçi sadəcə bir mesajı başqasına yönləndirə biləcək. Bunun koronavirusla bağlı yalnış məlumatların yayılmasının qarşısını alması düşünülür.

Qeyd edək ki, bu qərardan əvvəl 5 mesajı digərinə yönləndirmək olurdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.