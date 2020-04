Leonardo Di Kaprio koronavirusla mübarizə üçün yardım edən heyranlarına birlikdə filmdə oynamaq şansı verib.

Metbuat.az bildirir ki, 45 yaşlı ABŞ-lı aktyor "All İn Challenge" adlı yardım qurumuna dəstək olmalarını istədiyi heyranları arasından bir nəfəri yeni filmində çəkəcək. Sözügedən film isə Robert De Nironun da baş rolda oynayacağı "Killers of the Moon" filmidir.

Bu barədə aktyor özünün sosial şəbəkə hesabından video paylaşaraq məlumat verib.

Mənbə: Ntv.com.tr

