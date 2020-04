Namiq Qaraçuxurlu "ağladı": "Belə getsə, 1 aydan sonra yardıma ehtiyacım ola bilər"

“Bir çoxları “yardım edirsiniz, ya yox?” sualını verirlər. İmkanım daxilində tanıdığım insanlara yardım etmişəm, edirəm də. Baxmayaraq ki, belə getsə, 1 aydan sonra mənim yardıma ehtiyacım ola bilər. “Özünüzü reklam edirsiz” deyərək təhqir edənlərə görə etdiklərimi paylaşmıram”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri meyxanaçı Namiq Qaraçuxurlu instaqram səhifəsində yazıb. Sənətçi insanların çətin vəziyyətdə olduğunu, hətta bir müddət sonra özünün də maddi yardıma ehtiyacının olacağını qeyd edib:

“Etdikləri paylaşım cəsarətini özündə tapanlara “tam doğru edirsiz” demək istəyirəm. İnsanların sosial şəbəkədə aqressiv olmasını real qəbul edirəm. Vəziyyəti acınacaqlı olan saysız-hesabsız vətəndaşlar var. Bu çətin gündə Allah millətimizə, dövlətimizə kömək olsun”.

