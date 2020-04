Türkiyəli modeli və aparıcı Ebru Şallının səkkiz yaşlı oğlu Pars müalicə aldığı xəstəxanada ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pars iki il limfomadan müalicə alıb. Lakin həkimlərin səylərinə baxmayaraq, uşağın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.



Koronavirus tədbirləri ilə əlaqədar yaxınlarının dəfn mərasiminə qatıla bilməməsi isə ailəyə əlavə üzüntü gətirib.

