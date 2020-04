Azərbaycanda koronavirusun yox olacağı tarix açıqlandı

Sinqapur Texniki Universitetinin bir qrup araşdırmaçı alimi süni intellekt vasitəsilə dünyada və ayrı-ayrı ölkələrdə COVİD-19 pandemiyasının nə vaxt başa çatacağını müəyyən ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, alimlərin hesablamalarına görə, dünyada koronavirus may ayının 29-a qədər 97 faiz, dekabrın 8-dək isə tamamilə yoxa çıxacaq.



Azərbaycanla bağlı hesablamalara gəlincə, alimlərin fikrincə, ölkəmizdə koronavirus təhdidi mayın 5-dək 97 faiz, ayın 16-a qədər 99 faiz, iyun ayının 13-dək isə tamamilə aradan qalxacaq.





