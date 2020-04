Məşhur hind aktyoru Rişi Kapur həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktyor Hindistanın Mumbay əyalətində yerləşən xəstəxanaların birində müalicə alırdı. 67 yaşlı aktyor uzun müddətdir xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi.

Qeyd edək ki, Rişi Kapur əfsanəvi hind aktyoru Rac Kapurun oğlu idi. O, daha çox “Bobbi” filmindəki rolu ilə məşhurdur.

Mənbə: The Sun

