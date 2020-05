Xəbər verdiyimiz kimi, gənc müğənni Aysun İsmayılova əməliyyat edilib.



Metbuat.az xəbər verir ki, damarlarında problem yaranan ifaçının əməliyyatı 6 saat keçib. O əməliyyatdan çıxandan sonra sevgilisindən hədiyyəni qəbul edib. Belə ki, mediadan gizli eşq yaşayan Aysuna sevgilisi gül dəstəsi göndərib.



Fotonu təqdim edirik:

(big.az)

