İqtisadiyyat Nazirliyin-dən vergi ödəyicilərinə XƏBƏRDARLIQ

İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti, Bakı şəhərində qeydiyyatda olan vergi ödəyiciləri məcburi dövlət sosial sığorta və işsizlikdən sığorta haqları ödənişləri üçün bank rekvizitlərini açıqlayıb.

Metbuat.az bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

Belə ki, məcburi dövlət sosial sığorta haqqı üzrə:

Təsnifat kodu: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il tarixli, 440 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin təsnifatı”na əsasən fəaliyyət sahənizə uyğun təsnifat kodu seçilməlidir.

İşsizlikdən sığorta haqqı üzrə:

Təsnifat kodu: Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il tarixli, 440 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin təsnifatı”na əsasən fəaliyyət sahənizə uyğun təsnifat kodu seçilməlidir.

İşsizlikdən sığortanın Xüsusi hesabı (penya, cərimə və maliyyə sanksiyaları üçün):

Təsnifat kodu: Nazirlər Kabinetinin 11 oktyabr 2018-ci il tarixli, 440 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin təsnifatı”na əsasən fəaliyyət sahənizə uyğun təsnifat kodu seçilməlidir.

