Genişmiqyaslı əməliyyat-taktiki təlimlərin planına uyğun olaraq döyüş aviasiya vasitələrinin yerdəyişməsi həyata keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, döyüşə hazır vəziyyətə gətirilən təyyarə və helikopterlər ehtiyat aerodromlara çıxarılır.

