​Bürclərin əsas xüsusiyyətləri

12 bürcün hər birinin özünəməxsus üstünlükləri var.

Metbuat.az-ın lent.az-a istinadən məlumatına görə, bu suala cavab verən bir neçə mənbə təhlil edilib.

Qoç: Yüksək intellektli, dərslərdə yaxşı.

Buğa: Səbirli və çalışqan, hər zaman öz yolunu tapır.

Əkizlər: İnsanlarla yaxşı yola gedir və cəmiyyətə asanlıqla uyğunlaşır.

Xərçəng: Xırda şeylərdə belə xoşbəxtlik tapa bilər.

Şir: Fikirlərini dəyişmir və həmişə verdiyi vədlərə əməl edir.

Qız bürcü: Yüksək intellekt, hər bir detalı mükəmməl fərq edir və şəkili bir yerə yığmağı bilir.

Tərəzi: Böyük bir saf qəlbə malikdir.

Əqrəb: Yalan danışmağı və ikiüzlü olmağı sevmir.

Oxatan: Əla dost və yoldaşdır, çətin anlarınızda həmişə sizə dəstək olacaq.

Oğlaq: Məqsədlidir, həmişə ən yaxşısı olmağa çalışır.

Dolça: Çətin anlarında yanında olanları, hər zaman köməyə hazır olanları heç vaxt unutmur.

Balıq: Başqalarına qarşı həmişə mərhəmətlidir.

