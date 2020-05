İsmayıllı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Nahid Bağırov əvvəlki vəzifəsindən ayrılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Nahid Bağırov Azərbaycan Turizm Assosiasiyası (AzTA) sədri vəzifəsindən istefa verib. Onun yerinə isə Əhməd Qurbanov sədr seçilib.



Qeyd edək ki, Nahid Bağırov prezident İlham Əliyevin 5 mart 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

