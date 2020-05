Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Azərbaycanda koronavirusla bağlı mayın 20-ə olan statistik göstəriciləri açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatda bu gün ərzində ölkədə koronavirusla bağlı 5 389 test edildiyi bildirilib.

Yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar ümumilikdə 245 609 test aparılıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycanda 113 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 55 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb.

