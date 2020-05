Tanınmış jurnalist Sara Safura “müğənnilərin 80 faizi evində alfons saxlayır” deyən sənətçi ilə bağlı qalmaqallı fikirlər səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sara ad çəkmədən həmin müğənnini sərt tənqid atəşinə tutub.

S.Safura əməkdar artist Elza Seyidcahan, Şəbnəm Tovuzlu və Səidə Sultanın da bostanını daşlayıb.

Daha ətraflı videonu təqdim edirik:(Yeniçağ)

