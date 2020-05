“Mart ayından etibarən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bir sıra tədbirlər həyata keçirdi, milli parklar bağlı elan edildi”.

Metbuat.az xəbər verir ki bunu Nazirlər Kabineti Yanında Operativ Qərargahın mətbuat konfransında Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə bildirib.

O bildirib ki, Qərargahın rəyindən asılı olaraq, yumşalma olsa, milli park və qoruqlar mayın 31-dən fəaliyyətini bərpa edəcək.

