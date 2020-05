Xalq artistinə yüksək vəzifə verildi - FOTO

Xalq artisti, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Fidan Hacıyeva Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Daxili Qoşunların Nümunəvi göstərici hərbi orkestrinin rəis müavini - mahnı ansamblının rəisi təyin edilib. Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə oxu.az-a sənətçinin özü açıqlama verib. F.Hacıyeva sənətinə verilən qiymətə görə, minnətdarlığını belə bildirib: "Bu təyinata görə, Daxili Qoşunların rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sənət insanlarına verilən qiymət bizim üçün olduqca önəmli və dəyərlidir”.

