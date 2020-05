Azərbaycanda İslam aləmində ən vacib bayramlardan biri olan müqəddəs Qurban bayramının qeyd ediləcəyi tarix məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkəmizdə iyulun 31-i və avqustun 1-i Qurban bayramı qeyd olunacaq.

Bayramla əlaqədar olaraq, həmin günlər qeyri-iş günü hesab olunur.

