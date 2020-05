İŞİD terror təşkilatının İraqdakı lideri Muataz əl-Cjaburi öldürülüb.

Metbuat.az İraqın INA agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə İraqın Antiterror Xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Muataz əl-Cjaburi antiterror əməliyyatı zamanı zərərsizləşdirilib.

