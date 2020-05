Prezident İlham Əliyevin rəsmi "Facebook" səhifəsində 28 may - Respublika Günü münasibətilə paylaşım edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi olan bugünkü Azərbaycan dövləti xalqımızın müstəqillik arzularını gerçəkləşdirdi. Əminəm ki, bizim müstəqil inkişafımız davamlı olacaq və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi yaşayacaq".

