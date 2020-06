Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyi məlum oldu

Milli Məclisin iyunun 5-də keçiriləcək növbədənkənar sessiyanın növbəti plenar iclasının gündəliyi açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, iclasın gündəliyinə 4 məsələ daxil edilib.



Bunlar aşağıdakılardır:



- Azərbaycan Respublikasının Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Komissiyasının üzvlərinin təyin ediliməsi haqqında



- Azərbaycan Resupblikasının 2019-cu il dövlət büdcəsinin icrası barədə (birinci oxunuş)



- "Məhkəmə-Hüquq Şurası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununda dəyişiklik ediləməsi barədə qapnun layihəsi



- "Azərbaycan Respublikası Cinayət-Prosessual Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi" haqqında qanun layihəsi (birinci oxunuş)



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.