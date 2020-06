Su təsərrüfatı və meliorasiya işçiləri təltif olunub - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Su təsərrüfatı və meliorasiya işçilərinə “Əməkdar mühəndis” fəxri adının verilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncamla su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilib:

Allahverdiyev Yəhya Salman oğlu

Ələsgərov Yusif Sədaqət oğlu

Həsənov Eldəniz Ağayar oğlu

Mustafayev Usup Adil oğlu

Nəsibov Fəxrəddin Baxış oğlu

Nuriyev Elman Qoçu oğlu

Osmanov Teymur Əyyub oğlu

Sadıqov Saleh Teymur oğlu.

Prezidentin digər sərəncamı ilə su təsərrüfatı və meliorasiya sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Eyvazov Eyvaz Mülki oğlu

İbrəhimov İbrəhim Alxas oğlu

İmanov Camal Dadaş oğlu

Məmmədov Adil Məmməd oğlu

Məmmədov Rəfail Əlimövsüm oğlu

Rzayeva Leyla Vasifovna

“Tərəqqi” medalı ilə

Abdullayev Cəbrayıl Ovçu oğlu

Babayev Fəhraddin Hacıbaba oğlu

Babayev Namiq Əbdül oğlu

Bağırov Vaqif Musa oğlu

Baxşəliyeva Rüxsarə Məmməd qızı

Əhmədov İbrahim Süleyman oğlu

Əliyev Azad Bayraməli oğlu

Əliyev Kamil Mahmud oğlu

Əliyev Mətləb Arif oğlu

Əliyev Siyah Əli oğlu

Əmişov Şəmsəddin Murtuzəli oğlu

Hacıyev Həsən Əlövsət oğlu

Hüseynov Elxan Bayram oğlu

İsgəndərov Pərviz Ələkbər oğlu

İsmayılov Tahir Məmməd oğlu

Qarayev Məzahir İxtiyar oğlu

Qənbərov Elman Surxay oğlu

Məmmədov Yasin Əhməd oğlu

Namazov İlqar Şahlar oğlu

Nazıyev Əsgər Hacıxəlil oğlu

Pircanov Mikayıl Abdulla oğlu

Rəhimova Aygün Asim qızı

Salahov Əsgər Güləhməd oğlu

Səlimov Mürşüd Şuluq oğlu.

