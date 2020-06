Bu gün saat 00:00-dan 8 iyun saat 06:00-dək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisində evdən çıxmaq qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə, bu gündən başlayaraq bazar ertəsi səhər saatlarınadək küçəyə çıxmaq qadağasının tətbiqinə başlanılıb.

Qeyd edək ki, qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliklərdən sonra qaydaları pozaraq həftəsonu evdən çıxanlar cərimə oluna və yaxud həbs edilə bilərlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.