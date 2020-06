Çörəyi qurtaran vətəndaşın köməyinə polis yetişdi - VİDEO

Daxili İşlər Nazirliyinin “102” Zəng Mərkəzinə müraciət edən Xətai rayon İnqilab İsmayılov 16 ünvanında yaşayan paytaxt sakini Nail Şirinov iri rayon və şəhərlərdə tətbiq edilən sərt karantin rejimi ilə əlaqədar mağazaların bağlı olduğunu, evdə digər ərzaq məhsullarının olmasına baxmayaraq, ailəsinin çörəyə ehtiyacının yarandığını bildirib.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, dərhal ərazi üzrə Xətai Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşları vətəndaşın mənzilinə gedlb və müraciət edən ailə çörəklə təmin olunub.



Nail Şirinov ona göstərilən bu diqqətə görə polislərə təşəkkürünü bildirib.







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.