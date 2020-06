Azərbaycanda buraxılış imtahanları keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, imtahanlarda 25 min 597 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulur.



İmtahanlar respublikanın 39 şəhər və rayonunda keçiriləcək. Ehtiyat tədbirləri çərçivəsində imtahan binasına daxil olan iştirakçıların məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən hərarətləri yoxlanılacaq, zəruri dezinfeksiyaedici vasitələrdən istifadə olunacaq. İştirakçılar imtahana tibbi maska ilə gəlməli və onlardan düzgün (burun, ağız və çənə nahiyəsini tam örtməklə) istifadə etməlidirlər. Maskanı çıxarmaq qadağandır və bütün prosesboyu (buraxılış rejimi, imtahan müddəti, imtahan binasının tərk edilməsi) istifadə olunmalıdır.

