Messi La Liqada növbəti rekorda imza atıb

İspaniya La Liqasının 28-ci turunun matçında "Malyorka" "Barselona"nı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş "İberostar" stadionunda keçirilib və qonaqların 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, qarşılaşmadakı sonuncu qolu Linel Messi vurub. O, bu matçdakı qolu və iki məhsuldar ötürməsi ilə növbəti nailiyyəti ilə seçilib. Belə ki, Messi İspaniya çempionatının 12 mövsümündə ardıcıl azı 20 qol vurmağı bacarmış yeganə futbolçu olub.

Messi cari mövsümdə "Barselona"da 25 qol vurub və 18 məhsuldar ötürmə edib. O, komandada ümumilikdə 718 matç keçirib və 627 qol vurub, habelə 265 ötürmə edib.

