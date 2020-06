Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "Mədəniyyət" kanalında yayımlanan peşə təhsili ilə bağlı "Dərs vaxtı"nın iyunun 16-na olan cədvəli açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlikdən verilən məlumata görə, sabah saat 16:15-də Xalçaçı ixtisası üzrə - Xalçanın toxunma mərhələsi; 16:35-də Kompüter operator, dizayner ixtisası üzrə - Corel Draw proqramında vizitkartın və barkordun hazırlanması; 16:45-də Bərbər-vizajist-manikürçü ixtisası üzrə Kombinakür dərsləri olacaq.

