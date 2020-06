“İyunun 18-də təxminən 200-ə yaxın tibbi arayışla Bakı istiqamətinə gələn şəxslər olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin (BDYPİ) şöbə rəisi Kamran Əliyev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib.

“Ən çox arayış Siyəzən rayonu ərazisindən verilib. Burada şəxslərə müalicə və müayinəsi ilə bağlı arayışlar verilib. Yaxşı olar ki, arayışda göndərilən bir tibb müəssisəsinin də adı qeyd olunsun”, - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.