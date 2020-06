"Abituriyentlər üçün dərs vaxtının sabaha olan CƏDVƏLİ

Təhsil Nazirliyi "Mədəniyyət" telekanalında yayımlanan "Abituriyentlər üçün dərs vaxtı" proqramının iyunun 23-ü üçün müəyyən edilən dərs cədvəlini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, teledərslər bu formatda 17 iyuladək davam edəcək.

"Dərs vaxtı" proqramında abituriyentlərə ümumiləşdirmələr, təhlillər, açıq və qapalı sualların "şifrələri", kompleks məsələlərin həll üsulları, mətnlə iş, informasiyanı düzgün emal etmək bacarığı və s. ilə bağlı məlumatlar veriləcək. Bütün bunlar abituriyentlərin imtahana daha yaxşı hazırlaşmasına imkan verəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.