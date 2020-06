Serbiya mətbuatı dünyaca məşhur tennisçi Novak Cokoviçin koronavirusa yoluxduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl yarışda iştirak edək idmançının məşqçisinin və xanımı Yelena Cokoviçin də koronavirus testinin müsbət çıxdığı bildirilib. Onlarının azyaşlı oğullarının testi isə neqativ çıxıb.

Mənbə: sondakika.com

