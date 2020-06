Avropa İttifaqı iyulun 1-dən etibarən 14 ölkə ilə sərhədləri açacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk olacaq Əlcəzair, Avstraliya, Kanada, Gürcüstan, Monteneqro, Mərakeş, Yeni Zelandiya, Ruanda, Serbiya, Cənubi Koreya, Tailand, Tunis və Uruqvayla sərhədlərin açılmasına qərar verilib.



Məlumata görə, Rusiya və ABŞ ilə sərhədlərin açılması hələlik gündəmdə deyil.

