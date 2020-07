ABŞ prezidenti Donald Trampın koronavirus gündəmi ilə bağlı dedikləri gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "FOX"a verdiyi açıqlamada Donald Trampın bu sözləri sosial şəbəkələrdə paylaşılıb və lağa qoyulub:

"Koronavirusda çox yaxşı olacağımızı düşünürəm. Məncə bu bir anda ortadan qalxacaq, belə ümid edirəm".

Qeyd edək ki, son 24 saatda ABŞ-da 51 min yeni yoluxma və 676 ölüm halı qeydə alınıb.

