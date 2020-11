NATO-ya üzv ölkələrin Xarici İşlər nazirlərinin virtual formatda görüşü keçiriləcək.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə NATO rəsmi saytı məlumat yayıb. Görüş dekabrın 1-2-də telekonfrans formatında baş tutacaq.

NATO Baş katibi Yens Stoltenberq görüşə sədrlik edəcək.

