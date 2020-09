Paytaxtın Həsən Əliyev küçəsində yaşayış binasının üstünə kran aşıb.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, ilkin məlumata görə bir nəfər yaralanıb.

Ətraflı məlumat veriləcək.

