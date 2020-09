Xəbər verdiyimiz kimi "Toylar kraliçası" müğənni Zəminə Məmmədovanın qızı Şəhanə qətlə yetirilib.

Metbuat.az big.az-a istinadla xəbər verir ki, "Musiqili meydan" yarışmasının iştirakçısı olan Şəhanə də müğənnilik edirmiş. Üç uşaq anası olan Şəhanəni həyat yoldaşı qətlə yetirib.

Şəhanə "Musiqili meydan" verilişində iştirak etdiyi zamanın görüntülərini təqdim edirik:

Məqaləyə dair fotomateriallar:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.