İntihar edən məmur ölümündən öncə sosial şəbəkədə bu sözləri yazdı

Gənclər İdman İdarəsinin keçmiş əməkdaşı intihar edib.

Metbuat.az Unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, Sabirabad sakini, 1989-cu il təvəllüdlü Rauf Əsədov mənzilində özünü asaraq intihar edib.

R.Əsədov intihardan əvvəl sosial şəbəkədə paylaşım edib:

"Ağlatdığın bir qadının göz yaşlarını ya o an silərsən, ya da o göz yaşlarında boğulmamaq üçün ömür boyu çırpınmaq məcburiyyətində qalarsan! Elə bilməyin asandır bir anda hər şeydən imtina edib getmək ?! yox çox çətindir! Çox!

Heç kim sənin nələr yaşadığını bilməz. Heç kim sənin nə dərdin olduğunu bilməz. Heç kim sənin içində nələr çəkdiyini bilməz! Heç kim sənin nələr ilə mübarizə apardığını bilməz. Hətta heç kim sənin necə bir insan olduğunu belə bilməz. Amma hər kəs səni tanımadan sənin haqqında artıq-əksik danışmağı çox yaxşı bilər...Həyatda bağışla deyeceyim iki insan var, Həyat yoldaşım və oğlum ! Bağışlayın məni Sizə layiq ola bilmədim! Həyat yoldaşım hərzaman başımı uca etdi, bu hamı üçün pis səslənə bilər amma mən sənin kimi namuslu , sevgi dolu qadın görmədim! Sənin ayaq tozuna layiq olmayanlara dəyişdim səni bağışla məni! Üzülmə,dik dur Romana görə dik dur! Bütün dostlarıma, birazdan əlvida deyeceyim həyatda məni tanıyan hər kəsə məni asla qınamayın və pis olmayın deyirəm!

Sən mənim həyatımsan oğlum!

Olduğun yer nəfəsdir, mənə

Sən qolum-qanadımsan oğlum!

Varlığın belə yaşamağa bəsdir mənə...Bu sözləri hər gün dəyəcek qədər həyat dolu biriydim mən! Heyf, heçbisey göründüyü kimi deyil...Əlvida !"

Hadisə yerinə prokurorluq əməkdaşları baxış keçirib, müvafiq ekspertizalar təyin olunub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

