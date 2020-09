Son günlər Şirvan şəhərində koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunur.

Məsələ ilə bağlı Redaktor.az-a Şirvan şəhər İcra Hakimiyyətindən verilən məlumata görə, şəhər üzrə ümumilikdə 394 nəfər virusa yoluxub:

“Virusa yoluxanlardan 294-ü sağalıb, aktiv xəstə sayı isə 84 nəfərdir. Onlardan 27-si xəstəxanada, 57-si ev şəraitində müalicə alır. Ümumilikdə 16 nəfər dünyasını dəyişib”, - deyə bildirilib.

