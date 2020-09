Sentyabrın 10-dan 20-dək ixtisas seçimi əlaqədar sənəd qəbulu olacaq, ayın 17-dək isə keçirilən qabiliyyət imtahanının nəticələri elan olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə onlayn mətbuat konfransında bildirib.

O bildirib ki, ayın 20-dən sonra ümumi yerləşdirməni aparmaq mümkün olacaq və universitetlərdə qeydiyyat başlayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.