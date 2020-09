Xəbər verdiymiz kimi ğtən gün tanınmış gitara ifaçısı Nofəl Süleymanov ehtiyatsızlıqdan oğlu tərəfindən qətlə yetirilib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbə verir ki, xəbər verir ki, Nofəlin musiqiçi, müğənni dostları sosial media hesablarında onu anaraq ölümündən yazıblar.

Müğənni Manaf Ağayev də həmin məşhurlar sırasındadır. O, Nofəlin fotosunu paylaşıb: "Allah Rəhmət Eləsin! Heyf bu cür gözəl insanı, sənətkarı itirdik!" sözlərini yazıb.

