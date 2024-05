Bakıda "Toyota Prius" qadını vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Binəqədi rayonu ərazisində Orxan Həsənov idarə etdiyi "Toyota Prius" markalı avtomobillə piyada Xoşqədəm Həsənovanı vurub.

Piyada aldığı xəsarətlərdən xəstəxanaya yerləşdirilsə də, orada ölüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

