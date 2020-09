Salyanda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Qarabağlı kəndində qeydə alınıb. Həmin kəndin sakini, 1991-ci il təvəllüdlü Atayev Rəsul Qəhrəman oğlu döş qəfəsi və ayağından bıçaq xəsarətləri ilə Salyan Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Yaralı əməliyyata götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

