Məşhur aparıcı ATV-dən getdi - FOTO

Bir müddət bundan əvvəl "ATV xəbər”in aparıcısı Lalə Azərtaşın işdən ayrılması və Xəzər TV-yə getməsi barədə xəbər yayılmışdı. O, sosial mediada video paylaşaraq sözügedən məlumatların doğru olmadığını, lakin bununla belə 18 ildir çalışdığı ATV ilə yollarını ayırma ehtimalının olduğunu da dilə gətirmişdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərtaş bu gün "Instagram" səhifəsində post paylaşaraq kanalla yollarını ayırdığını etiraf edib:

"Cümə günü mənim ən sevdiyim gündür. Bu gün həm də mənim üçün çox önəmli gündür. Tamaşacılarımın görüşünə sonuncu dəfə gələcəm”.

O, tezliklə tamaşaçıların görüşünə yenidən gələcəyini də sözlərinə əlavə edib.

