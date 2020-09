Mədəniyyət Nazirliyində yeni kadr TƏYİNATI

Mədəniyyət Nazirliyində yeni kadr təyinatı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı məlumat Nazirliyin rəsmi saytında dərc edilib.

Bildirilib ki, Mədəniyyət nazirinin birinci müavini, Mədəniyyət nazirinin vəzifələrini müvəqqəti icra edən Anar Kərimovun müvafiq əmri ilə Əliyev Cavid Fikrət oğlu Mədəniyyət Nazirliyinin Aparat rəhbərinin müavini – Hüquq və daxili nəzarət şöbəsinin müdiri vəzifəsi vəzifəsinə təyin edilib.

C.Əliyev son təyinatadək Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsində Müqavilələr və hüquqi layihələrin hazırlanması sektorunun müdiri vəzifəsində çalışıb.

