Tanınmış aparıcı Günel Hümbətovanın sosial şəbəkədi paylaşımı müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da yaşayan aparıcı həyat yoldaşı Firuz Soliyevlə səmimi fotosunu "İnstaqram" səhifəsində paylaşıb. Hümbətovanın bu fotosu izləyicilər arasında birmənalı qarşılanmayıb. Aparıcının səmimi fotosunu bəyənənlərlə yanaşı tənqid edənlər də az olmayıb.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.