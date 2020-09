Əməkdar artist Lalə Məmmədovanın qızı Çinarə də bu il birinci sinfə gedib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, müğənni övladı ilə görüntülərini sosial şəbəkədə yayımlayıb. O, paylaşımına "Çinarlar çiçək açmır, sən qəribə çiçəksən" qısa şərhini yazıb.

Şəkildə Məmmədovanın digər qızı Nərgiz də yer alıb.

Qeyd edək ki, müğənni bir neçə ay əvvəl burun əməliyyatı etdirib. L.Məmmədova əməliyyatdan sonra ilk dəfə fotosunu yayımlayıb.

